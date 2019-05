I tifosi della Sampdoria a Muriel: “Fai retrocedere il Genoa”

Non è solo la Fiorentina a riporre fiducia in Luis Muriel per la partita di domenica contro il Genoa. Come scrive, infatti, calciomercato.com, nei giorni scorsi il profilo Instagram del colombiano è stato invaso da messaggi provenienti dai suoi vecchi tifosi della Sampdoria per sollecitarlo a trascinare la squadra viola verso la salvezza e, al contempo, spingere il Grifone in Serie B.