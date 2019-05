I fratelli Della Valle restano al seguito della squadra: dormiranno in ritiro

Non si limiterà ad oggi la visita di Diego e Andrea Della Valle alla loro Fiorentina in vista della gara di domani contro il Genoa. Entrambi si tratterranno infatti per la notte nella struttura che da ieri sera ospita il ritiro della squadra, la stessa in cui hanno trascorso la prima parte della giornata. Da qualche ora i proprietari viola si trovano invece all’interno del centro sportivo, dove hanno seguito la seduta di allenamento che si è svolta tra le 17 e le 18:30. Non è certa, al momento, la loro presenza al Franchi per la partita.