“I Della Valle sono sempre stati presenti con i fatti. Lo stadio? Colpa della politica”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Antonino Morina, docente presso la scuola superiore di Economia e Finanza di Roma nonché amico di Mario Cognigni e della famiglia Della Valle: “Andrea e Diego hanno speso tanto e hanno dato tanto, ci sono stati dei malintesi. La tifoseria pretende di più, sempre di più: pensiamo alla Juventus che ha mandato via Allegri non si sa per quale motivo. Sono persone molto equilibrate, serie e discrete. La loro presenza non l’hanno mai fatta mancare nei fatti: allenatori e squadra hanno sempre ricevuto lo stipendio puntualmente, e sono una delle società più sane in Italia”.

Ha poi continuato: “Lo stadio? Dare la casa alla Fiorentina sarebbe stato importante. Anche lì hanno influito i malintesi, i Della Valle hanno spinto molto su questo con onestà e correttezza, credo sia dipeso dalla politica. Qualche giorno fa ho scritto a proposito che ‘la burocrazia uccide’. Se ho visto un calo di entusiasmo? Magari Commisso è bravo, ma bravi come Della Valle è difficile averne”.