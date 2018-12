I convocati: Pioli ne sceglie 22 e riesuma Maxi Olivera

Di seguito vi proponiamo i convocati da parte di Stefano Pioli per la sfida di domani contro l’Empoli: il tecnico parmigiano ne sveglie 22, lasciando nuovamente fuori Diks e chiamando per la prima volta in stagione Maxi Olivera

Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Mirallas, Norgaard, Maxi Olivera, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Vlahovic.