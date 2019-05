C’è anche Vincenzo Montella tra i 10 bocciati della stagione appena conclusa, secondo il Corriere dello Sport. L’allenatore viola, nonostante la breve militanza, viene inserito in una lista che comprende anche, a vario titolo, Icardi, Dybala, Ventura, il Palermo, Preziosi, Pallotta, Joao Mario, Schick, Douglas Costa. Questa la motivazione per l’Aeroplanino:

I numeri sono impietosi: 8 partite, 6 sconfitte, 2 pareggi, 0 vittorie; la sua squadra non segna da 534’, nel 2019 non ha mai vinto a Firenze e si è salvato scendendo in campo contro il Genoa ma evitando di giocare. Non ha preso i fischi di un Franchi imbestialito, come invece è successo ai suoi giocatori, solo perché era in tribuna, squalificato. Se resta, non avrà più bonus di fiducia.