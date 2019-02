Hugo non ce la fa, Laurini in forte dubbio: coperta corta in difesa. Le soluzioni

Nemmeno la massima “la coperta è corta” è sufficiente per spiegare la situazione. Domani pomeriggio contro il Napoli la Fiorentina sarà in piena emergenza in difesa. Milenkovic salterà la sfida per squalifica, Vitor Hugo per infortunio. Non solo: Laurini, il primo sostituto, sta avendo qualche acciacco di troppo e potrebbe non farcela per giocare dal primo minuto. Troppe assenze tutte insieme per Pioli che, in queste ore, sta decidendo come affrontare il temibile attacco del Napoli.

Le soluzioni possibili non sono poi tante visto che gli uomini sono contati. Al centro del reparto ci sarà Pezzella, sulla sinistra Biraghi. Poi spazio a chi ne ha avuto meno e in settimana è stato provato più volte coi titolari. Come Ceccherini che, a tutti gli effetti, dovrà fare il ruolo di Milenkovic. Centrale di ruolo adattato sulla destra per dare copertura e solidità. In mezzo invece tutto sembra spingere verso l’esordio di Hancko in questo ruolo. Per lui, in realtà, si tratta di un ritorno all’antica. Sì, perché in patria ha giocato molto in questo ruolo.

Tutto però potrebbe cambiare se Laurini dovesse recuperare all’ultimo minuto. In questo caso Ceccherini farebbe il centrale con Pezzella e il francese tornerebbe terzino. Intanto la Fiorentina ha preallertato due giovani difensori come Ferrarini ed Antzoulas che, negli ultimi giorni, si sono allenati con la prima squadra.