Guetta: “Serve piazza pulita, ma anche un’alternativa valida ai Della Valle”

Toni molto accesi durante il filo diretto del Pentasport: David Guetta ha ribadito agli ascoltatori la sua prospettiva sulle questioni societarie:

Spesso la Fiorentina in questi 15 anni ha lottato per la Champions. La nuova gestione di Corvino assomiglia tantissimo agli ultimi due anni del DG a Firenze (prima di Pradè, ndr).

Io vedo che la Fiorentina ha il settimo/ottavo monte ingaggi d’Italia, mi aspetto come minimo il settimo/ottavo posto. Non è un baratro, siamo ancora in Serie A, ma pretendo che a fine stagione venga fatta piazza pulita. Però poi mi chiedo: via i Della Valle, quale progetto? Con un progetto valido, per me i DV possono andare. Sono d’accordo, hanno sbagliato tutto e sono i principali responsabili, ma serve un’alternativa, anche l’autofinanziamento, ma non in maniera spocchiosa. Come minimo, pretendo le scuse e che cambino tutto.

Una campagna per valorizzare i giocatori di quest’anno è inconcepibile, così come continuare con Corvino. Ci vuole la ramazza. Io mi ricordo quello che faceva ogni giorno Pradè; quest’assenza, questo “silenzio” di Corvino è assordante. Non si può prevedere né incidere sul futuro, possiamo solo dare la nostra opinione.