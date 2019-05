Guetta: “Averci trascinato in questa situazione è gravissimo”

David Guetta ha parlato dopo la sconfitta della Fiorentina a Parma al Pentasport:

“Predico freddezza. C’è tanta rabbia da parte del popolo, ed è più che giustificata. Oggi la Fiorentina non ha nemmeno demeritato, serve calma per la prossima partita. Averci trascinato in questa situazione è gravissimo, inspiegabile. Con Montella un punto e due gol segnati in otto partite. Un livello disastroso mai visto. La Fiorentina ha giocato una partita accettabile, anche se Veretout è inqualificabile, non ho capito la prudenza di mettere Dabo. Montella è in confusione totale. Mi interessa soltanto restare in Serie A. Sicuramente la maggior parte dei giocatori e il direttore generale della Fiorentina non sono da Serie A.”