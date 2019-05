Grazie Pantaleo, noi non avevamo capito niente

A mente fredda le situazioni si analizzano meglio e i giudizi possono cambiare. Ecco perchè dobbiamo ringraziare Pantaleo Corvino per averci dato, ieri sera, la chiave di lettura delle ultime tre stagioni viola. Noi avevamo visto il bicchiere mezzo vuoto. Soffermandoci sulle tre stagioni consecutive della Fiorentina senza Europa che diventano sei consecutive sotto la gestione Corvino (la cui ultima qualificazione alle Coppe risale al lontano 2009), intervallate da quattro stagioni – senza di lui – sempre all’insegna del quarto/quinto posto. Qualcuno aveva magari notato che quest’anno, esattamente come nel 2012, la Fiorentina targata Corvino era partita con l’obiettivo Europa per poi ritrovarsi a lottare per non retrocedere fino all’ultima giornata. Ieri sera invece abbiamo capito che c’è stata “Fiorentina 1, della Fiorentina 2 e della Fiorentina 3”, una squadra capace di sfiorare sempre l’Europa e addirittura quest’anno essere stata vicina alla Champions League. Peccato solo per aver “perso tutto in zona Cesarini”, come ha detto il direttore generale viola. LEGGI QUI LE SUE PAROLE