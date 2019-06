Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola Francesco Graziani, ha parlato così di Vincenzo Montella:

Sarei felice se Montella venisse confermato. Se valutiamo il bilancio della scorsa stagione, questo non è positivo, è ovvio. Per quello che ha dimostrato in passato per me non sbaglia la Fiorentina a dargli fiducia.