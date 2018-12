Graziani: “Balotelli? Neanche con una pistola alla tempia. A Pioli rimprovero una cosa…”

Questi alcuni dei pensieri di Ciccio Graziani espressi ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Gli errori di Pioli? Fare l’allenatore non è così semplice. E comunque un tecnico incide al massimo al 30% nel rendimento di una squadra. L’unico appunto che faccio a Pioli è di aver accettato alcune scelte di mercato, in primis quella di non avere in rosa una vera alternativa a Simeone. Balotelli? Fossi la Fiorentina non lo prenderei neanche con una pistola alla tempia. Riconosco che ha qualità tecniche importanti ma non mi piace per i suoi comportamenti, è un talento sprecato. L’esultanza di Simeone? Ha sbagliato, ma ha chiesto subito scusa e per me è finita lì. MA AMORUSO LA PENSA DIVERSAMENTE…