Graiciar: “Annata difficile: non giocare è dura ma scappare è da codardi”

L’attaccante ceco della Fiorentina Martin Graiciar ha rilasciato un’intervista a Sport, quotidiano della Repubblica Ceca. Eccone un estratto:

La mia stagione non è andata come volevo, è stata difficile. A gennaio la Fiorentina mi aveva spiegato che avrei avuto una possibilità per giocare, ma non è successo. Devo prendere il buono da tutto, in questa esperienza sono cresciuto umanamente. Andare via? Non mi arrendo mai, ma non è facile stare lontano da casa da solo ma scappare via sarebbe da codardi. La mia salvezza sono stati gli amici nello spogliatoio. Fiorentina? C’è un nuovo proprietario, decidono loro. Io ho un contratto di tre anni ancora e non penso che per loro sia una cosa positiva se un giovane sta in panchina.