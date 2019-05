Gozzini: “Commisso e Della Valle hanno un pre-accordo firmato”

La giornalista della Gazzetta dello Sport Alessandra Gozzini ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“Commisso voleva prendere il Milan, e non si è mai tirato indietro, è stato Mister Li a far sfumare quella trattativa. Commisso e i Della Valle c’è un preliminare di acquisto firmata da entrambe le parti. Ora hanno due settimane per chiudere il tutto, ma un atto scritto e firmato da tutti c’è. Mirabelli? Mi sembra abbastanza fantasioso come nome, credo che si cercherà un profilo diverso per la nuova Fiorentina.”