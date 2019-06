Giovani viola, non mancano le offerte. Il loro futuro verrà deciso entro fine mese

Joe Barone l’ha già detto: entro fine mese dovranno esser valutati 47 giocatori. Tra loro, sicuramente, ci sono Gaetano Castrovilli e Gabriele Gori, due tra i giovani viola più interessanti e forti. Specie il primo, reduce da una stagione sicuramente positiva e che ha ricevuto diverse richieste. L’ultima, in ordine di tempo, dal Brescia neopromosso in A, come riporta oggi Il Giorno. Ma anche per il centravanti impegnato fino a ieri con la Nazionale al Mondiale Under 20 le offerte non mancherebbero. Secondo Il Telegrafo, il Livorno vorrebbe tenerlo anche per il prossimo campionato, magari puntando maggiormente su di lui. Vediamo cosa decideranno i nuovi responsabili tecnici della Viola.