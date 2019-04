Giletti: “Chiesa è il top, la Juve ha diciotto titolari. Champions, che botta”

Il tifoso juventino Massimo Giletti al Pentasport di Radio Bruno:

La delusione non passa, dopo il pareggio dell’andata ero convinto che avremmo fatto un bel percorso. Senza Chiellini in difesa la Juventus perde molto, alcuni giocatori sono insostituibili. E penso anche a Costa e Cuadrado. Ci sono poche energie, la Fiorentina ha più chance di vincere. Lo scudetto? Nei giocatori c’è più amarezza per la coppa che desiderio di vincere il campionato. Poi in campo non c’è medicina migliore di giocare e vincere. Chiesa? E’ uno dei migliori giocatori italiani, va via velocemente agli avversari. Ha qualità come Bernardeschi, se arriva lui va via uno in attacco.