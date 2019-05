Genoa, sarebbe stato meglio perdere. Ecco perché

Per il Genoa sarebbe stato molto meglio perdere la partita di sabato pomeriggio col Cagliari. È mai possibile? Incredibilmente, questo pazzo finale di campionato ci dice di sì.

La situazione paradossale in cui si trova impantanata anche la Fiorentina ha riservato al Grifone un’amara constatazione: con una sconfitta interna dei ragazzi di Prandelli, i viola si sarebbero automaticamente salvati e non avrebbero avuto nulla da giocarsi all’ultima giornata, dati i 4 punti di vantaggio che avrebbero separato Fiorentina e Genoa in classifica; una vittoria al Franchi contro una compagine spenta, ma salva, sarebbe stata tutt’altro che impossibile, con l’Empoli impegnato in una trasferta a dir poco proibitiva a Milano, nella tana dell’Inter che si gioca la Champions League.

Invece, a causa del pareggio acciuffato all’ultimo tuffo da Criscito, la Fiorentina è costretta a fare risultato e il Genoa dovrà sudare per arrivare a quei 39 punti che avrebbero garantito la salvezza salvo la vittoria dell’Empoli a Milano. E se domenica finisse in pareggio? Fiorentina salva a 41 e Genoa a 38. In questo caso, salve entrambe, ma solo se l’Empoli dovesse perdere perché il pareggio porterebbe i ragazzi di Andreazzoli ad una salvezza insperata a quota 39.