G. Galli: “Commisso un ciclone. Ma in Italia conosce pochissime persone”. Su Chiesa…

L’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato dello sbarco di Commisso alla Fiorentina ai microfoni di Lady Radio:

E’ arrivato come un ciclone, un tornado, ha alimentato un entusiasmo che mancava da tanti anni in città e ha messo voglia di voler essere presente a questo rinnovamento. Dice che deve imparare perché da quello che so in Italia conosca pochissime persone: la prima stagione deve essere di assestamento, per poter capire un po’ tutti i meccanismi credo che sia ampiamente nei tempi”. Sul rinnovo di Chiesa: “Ha tre anni di contratto ed ha la maglia viola addosso, se poi i Della Valle avevano stretto determinati accordi, non sono stati venduti insieme alle quote societarie. Non c’è fretta.