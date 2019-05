Futuro di Corvino sempre più incerto: per lui c’è anche la prospettiva del ritorno a casa

Il tracollo della Fiorentina in classifica e il finale di campionato drammatico, come anticipato da Antognoni, produrranno diversi cambiamenti in seno al club viola. Un aspetto, questo, che coinvolgerà tutte le componenti: tutti sono sotto esame, a partire da Pantaleo Corvino, la cui posizione non è più così stabile come invece appariva pochi mesi fa. Tra l’altro oggi tuttomercatoweb.com ha lanciato l’ipotesi di un ritorno a casa del d.g. viola: il Lecce, infatti, pare stia cercando un dirigente esperto da affiancare a Mauro Meluso, direttore sportivo giallorosso alla prima esperienza nella massima serie.