Freitas: “Sconfitta che non cambia il valore della prestazione. Mancati 10 minuti per portare a casa il pari”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas: “Sono sicuro che questi giocatori ci daranno soddisfazioni, ci siamo inchinati soltanto alla qualità di un singolo del Napoli. Per crescere dobbiamo affrontare questo tipo di avversari. Poca fiducia? Non è così, non dobbiamo analizzare la gara grazie solo alla differenza fatta dal gol di Insigne, avvenuto in un momento di match equilibrato. Non cambia in giudizio sulla prestazione, nel primo tempo abbiamo creato quattro opportunità per fare male, nella ripresa siamo stati meno incisivi. Ma ci sono mancati solo 10 minuti per portare il pareggio a casa. Samp? Affronteremo una squadra difficile da battere in casa”.