Freitas può lasciare la Fiorentina: il Monaco lo vuole come DS per la prossima stagione

Il Monaco non sta certo vivendo una delle migliori stagioni della sua storia, specialmente se confrontata al più recente passato. Come riportato da L’Equipe, la società monegasca starebbe pensando di cambiare alcune pedine del comparto tecnico, tra cui il direttore sportivo: in ballottaggio anche Carlos Freitas, attuale DS della Fiorentina, arrivato a Firenze dal Metz nel 2016.