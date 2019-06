Fra mercato e nazionale: Chiesa, Milenkovic e Pezzella e un’estate da definire

Repubblica in edicola oggi sottolinea che tra Moena e la tournée americana, Chiesa, Milenkovic e Pezzella potrebbero non esserci per via degli impegni con le rispettive selezioni. Se infatti accederanno alle fasi finali, viste le settimane di ferie che spettano loro per contratto, sarà difficile vederli nella prima parte di Moena e, molto probabilmente, anche nella successiva. Sicuramente, in questo caso, salterebbero il torneo in America. Per tutti poi, sullo sfondo, resta anche il tema calciomercato.