FOTO VN – Commisso è arrivato a Firenze, i tifosi presenti: “Portaci in Europa”

Atterrato da poco a Peretola Rocco Commisso, entusiasta della sua nuova avventura: “Io non sono un patron, sono un tifoso. Non faccio promesse che non posso mantenere – dice l’imprenditore italo-americano -, adesso fatemi conoscere la città e i dipendenti. Chiesa? Farò di tutto per trattenerlo. L’allenatore? Ho parlato soltanto con Cognigni e i Della Valle, che devono essere ringraziati per quanto hanno fatto durante la loro gestione“. Presenti diversi tifosi viola, che hanno acclamato il nuovo presidente, chiedendo l’Europa all’italo-americano.