FOTO VN – Comincia la giornata di Commisso. Barone al telefono con Antognoni

Inizia una nuova giornata fiorentino per Rocco Commisso. Il numero uno viola oggi avrà importanti riunioni di lavoro, domani dovrebbe ripartire per gli Stati Uniti. Commisso si trova ancora all’interno dell’albergo dove alloggia, per il momento è uscito soltanto il suo uomo di fiducia Joe Barone. Nella foto di Violanews.com, Barone è al telefono con Giancarlo Antognoni.