FOTO – Anche i tifosi al fianco di Chiesa, lo striscione: “Fede, non ti curar di loro…”

Si è fatto un gran parlare dopo la partita vinta dalla Fiorentina contro l’Atalanta del rigore concesso dall’arbitro Valeri per un fallo subito da Federico Chiesa e soprattutto della presunta simulazione del giocatore viola. Nei primi giorni della settimana tutte le rubriche sportive nazionali ci hanno inondato di immagini, per la verità tutte poco chiare, del contatto galeotto. Sono intervenuti commentatori di ogni genere e tipo che solitamente trattano la Fiorentina di striscio. Insomma una cassa di risonanza mediatica che non ha fatto bene a Federico Chiesa e sicuramente anche alla Fiorentina. I tifosi della Fiorentina che per tutta la settimana sono stati a fianco di Chiesa sui media locali, compreso ovviamente il nostro forum, questa mattina avvicinandosi l’appuntamento di Roma con la Lazio, hanno voluto sostenere così il giovane attaccante viola. Uno striscione eloquente in stile dantesco…