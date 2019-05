Focused sul Parma, l’ultimo sforzo prima di un congedo che tutti attendono

«Questo non è uno spettacolo bello: non è l’atmosfera giusta, il primo colpevole sono io». Federico Chiesa, comparso in zona mista dopo la sconfitta contro il Milan con addosso i gradi di capitano, da tale ha parlato. In un momento in cui l’autocritica stenta a palesarsi in casa viola, il profilo di spicco del progetto giovani ci ha messo la faccia, come altre volte aveva fatto German Pezzella, soprattutto nelle buie – in termini di risultati – trasferte della prima parte di stagione.

Un’annata avara di soddisfazioni che ha visto, nell’ultimo mese, sgretolarsi quell’unione che si era creata all’interno dello spogliatoio. E tra chi ha già le valigie in mano, c’è qualcuno che ha staccato la spina da tempo. Colpa del nuovo calcio, delle asfissianti sirene e di una stagione gestita male e terminata ancora peggio. Il divorzio da Pioli ha spaccato l’alchimia, come hanno testimoniato alcuni giocatori vicini al gruppo. La vittoria casalinga manca da dicembre, l’ultimo successo in campionato risale a febbraio: le tensioni tra la piazza e la proprietà non hanno giovato, ma non sono una scusante per un rendimento conclusosi praticamente a marzo. Montella non ha dato la scossa, la semifinale di ritorno in Coppa Italia è stata una lieve fiammella spentasi in poco tempo.

Ora, però, per l’ultimo sforzo il gruppo è pronto. Fisicamente e mentalmente, i giocatori viola sono esausti. Colpa di due anni intensi e di troppi cambiamenti, anche repentini. E quando i risultati non arrivano, subentra la frustrazione. Muriel, a gennaio, ha rimandato l’agonia in una stagione che era potenzialmente già conclusa. Tutti concentrati verso Parma: basta un risultato per scacciare via lo spettro della retrocessione, salvo poi congedarsi e guardare verso un futuro diverso. Una settimana e tutto sarà finito: per la squadra e per i tifosi.