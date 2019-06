Flachi: “Ora mi aspetto la rivoluzione in squadra, con il giusto mix giovani-esperti”

Così Francesco Flachi al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Condivido la scelta di Pradé: con Montella, sempre che resti, hanno fatto un ottimo lavoro insieme in passato. Adesso mi aspetto una rivoluzione in seno alla squadra, non so quanti di questi giocatori possano essere adatti al gioco che i due hanno in mente. L’importante è che venga fatta una rosa euqilibrata, composta da giovani ma anche da calciatori esperti. Abbiamo visto quest’anno quanto sia importante in certi momenti della stagione avere qualcuno d’età nello spogliatoio a cui appigliarsi. Ad esempio, riprenderei Badelj. Bati in società? E’ da tanto che lo dico, mi affascinava anche l’ipotesi Rui Costa. Gabriel lo vedo bene vice-presidente, con il suo carisma saprebbe sempre cosa dire alla squadra, sia dopo una vittoria che una sconfitta. Il mercato? La priorità è il centravanti.