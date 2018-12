Flachi: “Non vedo attaccamento alla maglia. I tifosi hanno motivato, non contestato”

L’ex viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non vedo molto attaccamento, ma una squadra superficiale che si limita ad allenarsi e a giocare. Quella dei tifosi a Reggio Emilia non è stata una contestazione, ma una motivazione e i calciatori dovrebbero capirlo. Ci deve essere una reazione positiva. Poi comunque non ci sono programmi né una linea, che si vinca o si perda è non cambia niente. Ci sono calciatori che arrivano qui, restano un paio di anni e poi se ne vanno. Anche questo è un problema, perché vengono qui per mettersi in mostra, non ci può essere attaccamento alla maglia”.