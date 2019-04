Flachi: “Meglio Mirallas di Simeone. Edimilson regista? Non ci sono Pizarro in giro”

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex viola Francesco Flachi ha parlato del momento viola e degli imminenti impegni contro Juve e Atalanta: “Mi aspettavo qualcosa in più a livello caratteriale già con il Bologna, perché la squadra doveva reagire ad una brutta settimana. Ho visto qualcosa di diverso con l’ingresso di Mirallas, ha dato velocità e provato il dribbling ma non mi aspettavo stravolgimenti a livello di gioco perché il tempo per conoscersi è stato poco ed i giocatori soprattutto a centrocampo non sono adatti al gioco di Montella. Meglio il belga di Simeone”. Sulla mediana viola: “Come regista vedo meglio Edimilson, e se vogliamo un po’ di qualità e delle somiglianze con il vecchio modulo ‘montelliano’al suo fianco devono giocare Veretout e Gerson: questo perché faccio fatica a vedere altri Pizarro, anche in altre squadre”. Sulla possibilità di imitare l’Ajax e costruire un settore giovanile forte: “Come fai se hai una squadra che si allena a Fiesole e una a Novoli? Ai nostri tempi stavamo tutti insieme, ti veniva voglia di imitare i grandi”.