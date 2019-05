“Fiorentina piccolo mistero doloroso. Pazzesco che lotti per la salvezza”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Massimo De Luca ha commentato il difficile momento della Fiorentina:

La Fiorentina è un piccolo mistero doloroso. E’ pazzesco che si trovi a lottare per la salvezza con l’organico che ha. Dopo l’addio di Pioli è scattato un meccanismo perverso. E’ giusto pensare al fatto che non si è salvo, ma allo stesso tempo è giusto non pensarci troppo, non bisogna farsi prendere dal panico. Pioli? Ho una grande stima di lui, è uno degli allenatori più seri del campionato italiano. Non so cosa ha portato alla frattura traumatica con la società. Il fatto che ci siano state grandi piazzate tra Pioli e Corvino dopo la partita di Bergamo non è da grande squadra. Quando ognuno ricopre il proprio ruolo, le cose va bene.