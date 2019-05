“Fiorentina, che errore con Pioli! Finale raccapricciante, il Genoa può batterla”

“La situazione in zona salvezza è critica per tutte e tre le squadre coinvolte, è un finale alla Hitchcock, imprevedibile”. Così Bortolo Mutti, allenatore esperto di corse salvezza, commenta a Radio Sportiva alla vigilia dell’ultimo weekend di campionato: “La vittoria dell’Empoli a Milano ci sta e ci potrebbe stare anche la vittoria del Genoa a Firenze, perchè la Fiorentina ha avuto un finale di campionato raccapricciante. Bisogna fare i complimenti all’Empoli che ha saputo reagire e non ha mai mollato. Più criticabile è stato l’esonero di Pioli (anche se si è trattato di dimissioni, ndr), inopportuno perchè la squadra stava con lui e cercava di fare un percorso consono alle sue possibilità: a Montella non glien’è andata bene una e ora c’è questa partita che è molto complicata”. LA FIORENTINA RETROCEDE SE… TUTTE LE COMBINAZIONI