Fiorentina-Cagliari: una partita, tre obiettivi per Pioli

Questa mattina La Gazzetta dello Sport approfondisce l’importanza della gara tra Fiorentina e Cagliari. Ecco cosa scrive la rosea in merito:

Una partita, tre obiettivi. Vincere per la classifica e per il morale. Continuare il percorso netto al Franchi che ha visto fino a ora la Viola ottenere quattro successi in altrettante sfide. E, perché no, prendersi una rivincita con i sardi. Che vincendo a Firenze nel finale della passata stagione si lanciarono definitivamente verso la salvezza, compromettendo parallelamente la rincorsa della Fiorentina a un posto in Europa League.