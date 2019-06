Ferrero su Commisso: “Americano? Uomo quotato, ma è italianissimo”

Ospite al Football Leader a Napoli, Massimo Ferrero ha parlato così ai microfoni della stampa:

Commisso non è americano, è italianissimo, è un uomo quotato. Pallotta? Mi spiace che abbia tutte queste critiche, è un presidente bravo. Ha una sola pecca: non è presente. La sua assenza fa sì che al tifoso non piaccia. L’occhio del padrone ingrassa il cavallo.