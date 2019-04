Graziani: “Sabato Juve arrabbiata. Gerson? Gioca un calcio superato”

L’ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Ajax? Secondo tempo straordinario, hanno giocato alla olandese. Negli ultimi anni si erano un po’ persi, oggi hanno una squadra giovane con grandi prospettive. Juventus? Sabato saranno arrabbiati, anche se qualcosa potrebbero pagare dopo l’uscita dalla Champions. La Fiorentina potrebbe anche fare turnover prima della Coppa Italia, tutto questo può incidere. Corvino? Se per la società gode ancora di stima, rimane. Ha fatto plusvalenze buone, tutto dipende da come i Della Valle giudicano il suo lavoro. Gerson? Il suo modo di giocare è superato per il calcio di oggi, dovrebbe avere fisicità diversa.