Premiato in occasione del “Football Leader”, l’ex allenatore viola Sven-Goran Eriksson ha parlato brevemente anche di quando era alla Fiorentina (parole tratte da TMW):

Sono stato in Italia più di tredici anni, in differenti club. E’ stata una esperienza straordinaria, alla Lazio abbiamo vinto sette trofei in tre anni. Poi ho vissuto belle esperienze alla Roma, alla Fiorentina, alla Sampdoria.