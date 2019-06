Il ritorno imminente di Daniele Pradé non sarà l’unico in casa Fiorentina. Pare, infatti, che un altro ex dirigente gigliato sia pronto a rientrare nella società viola. Ovvero Roberto Ripa, prima team manager e poi club manager, in ACF dal 2004 al 2016, anno in cui lasciò per approdare ventiquattro mesi dopo all’Udinese, insieme proprio a Pradé. Adesso il probabile ritorno alla Fiorentina. Lo riporta in un tweet l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini.