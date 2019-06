E intanto Andrea Della Valle è a Londra: si laurea il figlio Leonardo

L’atmosfera a Firenze è tutt’altro che piatta: il CdA svoltosi in mattinata al Franchi ha rappresentato uno step determinante per il futuro della Fiorentina e ha dato il la al comunicato delle scorse ore. Sia Andrea che Diego Della Valle hanno partecipato alla riunione con società e consiglieri in call conference per via di impegni personali. Nel caso del fratello minore, l’impegno era nientemeno che la laurea del figlio Leonardo: ADV si trova difatti a Londra presso la Southbank International School.