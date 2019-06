Dragowski boom: si aggiunge un’altra squadra al gruppo delle sue pretendenti

E’ l’uomo del momento, o quasi, considerando le varie offerte che ci sarebbero nei suo confronti. L’ultima in ordine di tempo per Bartolomiej Dragowski sarebbe quella targata Lecce, in cerca di un portiere pronto, adatto al nuovo palcoscenico che i giallorossi dal prossimo agosto dovranno affrontare, ovvero la Serie A, in quanto neo-promossa. Il club pugliese vorrebbe il polacco in prestito, secondo tuttomercatoweb.com. Ma per ora è tutto in standby in attesa di novità ufficiali legate alla trattativa Della Valle-Commisso.