Diego Della Valle, l’azionista di maggioranza della Fiorentina compie 65 anni

Buon compleanno, Diego! L’imprenditore marchigiano Diego Della Valle – azionista di maggioranza con il 98% dell’ACF Fiorentina – compie 65 anni. Nato a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, il 30 dicembre 1953, è azionista di maggioranza anche di Hogan e Tod’s, oltre che azionista di Italo. Ha quote in RCS, Mediobanca, Piaggio, Bialetti e altre aziende. La prima esperienza nel mondo del calcio risale al 29 maggio 1995, quando DDV entra nel consiglio d’amministrazione dell’Inter di Massimo Moratti.