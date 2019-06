D. Della Valle: “Tifosi veri e tifosi cazzari, i primi stiano tranquilli. Lasciamo dopo 17 anni senza drammi”

Diego Della Valle ha aggiunto altre dichiarazioni ai microfoni di Sky all’uscita della Tod’s, ribadendo per larghi tratti quanto si legge nel comunicato diramato all’ora di pranzo:

L’abbiamo data (la Fiorentina, ndr) a una persona che riteniamo la più qualificata. Non è l’offerta migliore per noi, ma per La Fiorentina. Ci auguriamo che faccia buone cose, faccia giocare la squadra al meglio e accontenti i tifosi. Lasciamo dopo 17 anni senza drammi, convinti di aver fatto con alti e bassi il meglio possibile. Ci siamo divertiti molto, torneremo a Firenze dove abbiamo amici, siamo innamorati della città. La gente vada allo stadio contenta. Tifosi? Li divido in tifosi veri e cazzari. I veri stiano tranquilli, adesso c’è persona che ha voglia di fare seriamente. Agli altri nulla da dire.