Della Valle, nessuna sorpresa a Milano: Diego e Andrea verso Parigi

Domani, con buone probabilità, Diego e Andrea Della Valle non faranno visita nel ritiro della Fiorentina e non saranno a San Siro per la partita contro l’Inter. I fratelli infatti saranno impegnati a Parigi poiché gli eventi legati alla Settimana della Moda (appena conclusa a Milano) li vedono impegnati. C’è invece la possibilità che Andrea sabato, giornata di vigilia della sfida contro l’Atalanta, possa essere a Firenze per salutare la squadra.