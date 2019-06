De Sinopoli colpito da Commisso: “L’aria è cambiata: con il suo entusiasmo ce la faremo”

Entusiasta è Rocco Commisso della sua nuova avventura, entusiasti sono i tifosi viola, come si è visto nei giorni appena trascorsi a Firenze. A questo si aggiungono le parole del presidente dell’Atf, Federico De Sinopoli, riportate dal Corriere dello Sport, secondo il quale il neo-proprietario della Fiorentina ha iniziato alla grande. “Venerdì sera è rimasto in Piazza della Repubblica fino a tarda ora, per stringere mani, farsi conoscere e per salutare tutti. Il vento è proprio cambiato, sono sicuro che con l’entusiasmo di Commisso torneremo presto grandi“. L’importante, adesso, come dice lo stesso De Sinopoli, è guardare avanti con ottimismo, grazie alla passione e la competenza che stanno già contraddistinguendo il nuovo presidente gigliato.