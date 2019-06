De Laurentiis: “Anche la Fiorentina dovrà cambiare allenatore”

Intervenuto a Sky Sport ieri da Capri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha citato brevemente anche della Fiorentina (parole tratte da tuttonapoli.net):

Sarri alla Juve mi divertirebbe, ma non sono io per dire se è l’allenatore giusto. Non sono Agnelli. Agnelli è uno che conosce perfettamente la sua società ed è il miglior giudice per decidere cosa fare perché sa bene dove vuole andare. Poi ci sono anche il Milan, la Fiorentina, la Roma, forse anche la Lazio qualora Sarri dovesse restare al Chelsea e Inzaghi finire alla Juve, sono in parecchi a dover cambiare. Io mi tengo stretto Ancelotti, sono monogamo, se trovassi un tecnico funzionale al progetto di crescita lo terrei a vita perché è più facile.