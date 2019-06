“L’ultima partita, quella col Genoa, l’ho trovata imbarazzante e non mi spingo oltre. Una non-partita. Posso comprendere la paura, ma non un atteggiamento come quello tenuto dalle due squadre. Svuotata, sì, la squadra era svuotata”, così Diego Della Valle ha definito la partita tra Fiorentina e Genoa ai microfoni de Il Corriere dello Sport, gara nella quale entrambe le squadre hanno trovato la permanenza in Serie A. E ultima sfida dell’era DV.