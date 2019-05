Damiani su Commisso: “Fiorentina? Trattativa cominciata davvero ma già arenata”

Oscar Damiani, noto procuratore ed ex giocatore dei Cosmos (di proprietà di Rocco Commisso), ha parlato a Radio 1 Sport della Fiorentina:

Commisso è una persona appassionata, so che gli piacerebbe investire in italia. Credo che il fatto che la notizia sia uscita sui giornali non aiuterà la situazione: mi sembra che la trattativa sia cominciata ma che si sia già arenata. Non vanno dimenticati i risultati raggiunti da Corvino e i Della Valle in questi anni: l’ultimo anno non è stato brillante, ma ora si proverà a ripartire con Montella e a fare una squadra che possa soddisfare i tifosi.