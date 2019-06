Dagli amici del Viola Club Accademia di Scandicci riceviamo questa foto con la sciarpa del viola club con tanto di motto profetico, in americano toscanizzato, equiparabile ad una delle famose quartine di Nostradamus.. Speriamo veramente che l’entusiasmo che si è venuto a creare dopo l’arrivo a Firenze di Rocco Commisso possa trasformarsi in energia positiva per tutto l’ambiente viola.