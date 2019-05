Dal centro sportivo: ipotesi ritiro anticipato per la squadra. Mirallas…

Kevin Mirallas ancora in dubbio e ipotesi ritiro sempre più viva: sono queste le due notizie che arrivano dal centro sportivo “Davide Astori”, diffuse poco fa da Radio Bruno Toscana. Durante il Pentasport, infatti, viene raccontato come l’attaccante al belga, al momento, appaia ancora acciaccato e dunque non è detto che possa davvero recuperare in vista del match di domenica contro il Genoa. Sembra più probabile, invece, che da venerdì tutta la truppa gigliata possa andare in ritiro per compattare il gruppo in vista della gara dell’anno, nonostante Vincenzo Montella non ami del tutto questa soluzione in casi del genere.