Dal centro sportivo: lavoro atletico e tattica nel menù viola

Fiorentina a lavoro anche oggi al ‘Centro Sportivo Davide Astori’, in vista della sfida contro il Parma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Tardini. Per i gigliati, che si sono ritrovati nelle prime ore del mattino, una seduta dedicata al lavoro atletico ed alla tattica, con partitella a campo ridotto in chiusura di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale, mentre domani parola a Montella (LEGGI QUI).