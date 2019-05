Dal centro sportivo: I fratelli Della Valle anche oggi vicini alla squadra

I fratelli Della Valle anche nella giornata odierna sono stati con la prima squadra, prima a Villa Olmi poi al Centro Sportivo. Hanno assistito con interesse all’allenamento di rifinitura prima della gara di questa sera ed hanno pranzato insieme a staff e giocatori. I Della Valle caricando l’ambiente hanno ribadito la necessità di giocare con concentrazione prestando particolare attenzione all’aspetto mentale. Per quanto riguarda la loro presenza questa sera all’Artemio Franchi in vista di Fiorentina- Genoa non ci sono notizie certe al momento.