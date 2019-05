Niente giorno di riposo per la Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno Toscana, la squadra viola si è allenata questa mattina dalle 11 al centro sportivo “Davide Astori” per iniziare a preparare la partita di domenica sera contro il Genoa, fondamentale in ottica salvezza. Chi ha giocato ieri pomeriggio contro il Parma, ha svolto lavoro defaticante. Allenamento intenso per German Pezzella, pienamente a disposizione per la gara contro il Grifone.