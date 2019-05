Dal centro sportivo: domani sera squadra in ritiro. Mirallas e Pezzella…

Allenamento mattutino per la Fiorentina al centro sportivo. Domani allenamento a porte aperte al Franchi, poi la squadra dopo il lavoro sul campo andrà in ritiro. E’ stato deciso di ritrovarsi all’antivigilia della partita, per stare insieme e concentrarsi in vista della gara contro il Genoa. Restano ancora da valutare con precisione le condizioni di Mirallas mentre Pezzella ha lavorato in gruppo con una maschera protettiva. Lo riporta Radio Bruno.